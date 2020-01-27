Битва баров и ресторанов в Fidel Club

27 января в Fidel Club пройдёт тематическая игра, в которой мы выясним, какое заведение общепита самое умное. Если ты работаешь в «Milo», «Хачапурии», кафе «Ромашка» или в любом другом заведении, где вкусно кормят людей, эта игра для тебя.



Что нужно, чтобы принять участие:

1. Собери одну или несколько команд от своего заведения;

2. Придумайте названия и зарегистрируйте команды на сайте;

3. Приходите на игру 27 января в 19:30;

4. Вы великолепны!



Битва общепита — идеальный вариант тимбилдинга для заведения любого масштаба. На Квиз, плиз! вам не придётся оплачивать аренду, ведущего и сомнительные конкурсы. Только море веселья, интересные вопросы и крутейшие призы всего за 400 рублей с человека. А после игры (22:00 - 2:00) вас ждет афтепати с DJ Sunwalker и спецценами на алкоголь. Не пропустите самую аппетитную игру этой зимы!