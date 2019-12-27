В Нижнем Новгороде появился загадочный стрит-арт от художника Владимира Абиха

Это не единственный стрит-арт, который художник оставил городу в ходе последнего визита. На территории парка Кулибина теперь можно увидеть спрятавшуюся за деревьями надпись «Теперь все в прошлом».

Весной в пространстве галереи Futuro проходила масштабная выставка Абиха под названием Please wait. Главной темой экспозиции стала саморефлексия автора на тему зависимости миллениалов от лайков, репостов и прочих атрибутов диджитализации.

Фото: архив героев