18+

В Нижнем Новгороде появился загадочный стрит-арт от художника Владимира Абиха

Уличный художник из Санкт-Петербурга Владимир Абих подарил Нижнему Новгороду необычный стрит-арт, навеянный телешоу «Поле чудес». Фотографию новой работы автор опубликовал на своей странице VK 27 декабря.

Эксцентричная надпись появилась на стене одного из заброшенных домов во дворах пл. Сенной. «Если прогуляться по району этой площади в Нижнем, то ответ станет очевиден. Но нам к нему не привыкать», — так Абих объяснил свою работу.

Это не единственный стрит-арт, который художник оставил городу в ходе последнего визита. На территории парка Кулибина теперь можно увидеть спрятавшуюся за деревьями надпись «Теперь все в прошлом».

Весной в пространстве галереи Futuro проходила масштабная выставка Абиха под названием Please wait. Главной темой экспозиции стала саморефлексия автора на тему зависимости миллениалов от лайков, репостов и прочих атрибутов диджитализации. 

Фото: архив героев

Наталия Болотова,
Комментарии

Наши проекты