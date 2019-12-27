Уличный художник из Санкт-Петербурга Владимир Абих подарил Нижнему Новгороду необычный стрит-арт, навеянный телешоу «Поле чудес». Фотографию новой работы автор опубликовал на своей странице VK 27 декабря.
В Нижнем Новгороде появился загадочный стрит-арт от художника Владимира Абиха
Эксцентричная надпись появилась на стене одного из заброшенных домов во дворах пл. Сенной. «Если прогуляться по району этой площади в Нижнем, то ответ станет очевиден. Но нам к нему не привыкать», — так Абих объяснил свою работу.
Это не единственный стрит-арт, который художник оставил городу в ходе последнего визита. На территории парка Кулибина теперь можно увидеть спрятавшуюся за деревьями надпись «Теперь все в прошлом».
Весной в пространстве галереи Futuro проходила масштабная выставка Абиха под названием Please wait. Главной темой экспозиции стала саморефлексия автора на тему зависимости миллениалов от лайков, репостов и прочих атрибутов диджитализации.
Фото: архив героев
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