Каток «Новогоднее чудо» откроется на Нижне-Волжской набережной у ресторана Butch&Dutch 2 января. С 16.00 до 00.00 нижегородцы смогут не только покататься на коньках, но и стать участниками обширной праздничной программы, а также насладиться завораживающим видом на Стрелку.
Каток «Новогоднее чудо» откроется на Нижне-Волжской набережной
В программе:
- Бесплатный каток;
- Детская программа и анимация;
- Уха на костре от шеф-повара;
- Локальные DJ’s и ведущий;
- Розыгрыш призов каждый час;
- Бургеры, ледяной бар, горячий глинтвейн и многое другое!
Каток будет работать ежедневно до первых дней весны по адресу: Нижне-Волжская набережная, 21. Вход свободный. 0+
Внесите себя в список и получите глинтвейн в день мероприятия!
Фото: архив организаторов
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