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Каток «Новогоднее чудо» откроется на Нижне-Волжской набережной

Каток «Новогоднее чудо» откроется на Нижне-Волжской набережной у ресторана Butch&Dutch 2 января. С 16.00 до 00.00 нижегородцы смогут не только покататься на коньках, но и стать участниками обширной праздничной программы, а также насладиться завораживающим видом на Стрелку.

В программе:

  • Бесплатный каток;
  • Детская программа и анимация;
  • Уха на костре от шеф-повара; 
  • Локальные DJ’s и ведущий;
  • Розыгрыш призов каждый час;
  • Бургеры, ледяной бар, горячий глинтвейн и многое другое! 

Каток будет работать ежедневно до первых дней весны по адресу: Нижне-Волжская набережная, 21. Вход свободный. 0+ 

Внесите себя в список и получите глинтвейн в день мероприятия!

Фото: архив организаторов

Наталия Болотова,
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