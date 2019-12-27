Каток «Новогоднее чудо» откроется на Нижне-Волжской набережной у ресторана Butch&Dutch 2 января. С 16.00 до 00.00 нижегородцы смогут не только покататься на коньках, но и стать участниками обширной праздничной программы, а также насладиться завораживающим видом на Стрелку.