13 декабря на территории жилого комплекса «КМ Анкудиновский Парк» прошло выездное совещание по вопросам текущей ситуации в отрасли жилищного строительства Нижегородской области. В нем приняли участие министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глеб Никитин и Владимир Якушев высоко оценили «КМ Анкудиновский Парк»
На встрече присутствовали представители 26 застройщиков Нижнего Новгорода. Стороны обсудили важные вопросы регионального жилищного строительства, в том числе переход застройщиков на проектное финансирование. Особо был отмечен жилой комплекс «КМ Анкудиновский Парк». Компания-застройщик ЖК подняла вопрос о необходимости строительства новых объектов инфраструктуры, а именно детского сада, общеобразовательной школы и дороги.
На сегодняшний день «КМ Анкудиновский Парк» — один из наиболее крупных и перспективных жилых комплексов региона. Министр и губернатор прошли по придомовой территории, которая реализована по концепции «двор-парк без машин» и отметили высокий уровень ее благоустройства.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.