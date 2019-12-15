Глеб Никитин и Владимир Якушев высоко оценили «КМ Анкудиновский Парк»

На встрече присутствовали представители 26 застройщиков Нижнего Новгорода. Стороны обсудили важные вопросы регионального жилищного строительства, в том числе переход застройщиков на проектное финансирование. Особо был отмечен жилой комплекс «КМ Анкудиновский Парк». Компания-застройщик ЖК подняла вопрос о необходимости строительства новых объектов инфраструктуры, а именно детского сада, общеобразовательной школы и дороги.

На сегодняшний день «КМ Анкудиновский Парк» — один из наиболее крупных и перспективных жилых комплексов региона. Министр и губернатор прошли по придомовой территории, которая реализована по концепции «двор-парк без машин» и отметили высокий уровень ее благоустройства.

Фото: архив пресс-служб