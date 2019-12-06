В Нижний Новгород идет потепление

В субботу, 7 декабря, столбики термометров покажут 0 ℃. Днем ожидается пасмурная погода и снег с дождем. Скорость юго-западного ветра составит 10 м/с.

В воскресенье, 8 декабря, потеплеет до +2 ℃. Согласно прогнозу, в последний день недели пойдет дождь. Ветер не изменит своего насправления, однако усилится до 12-13 м/с.

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