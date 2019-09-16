В «Кинофактуре» пройдет первый питчинг кинопроектов «Женщины в кинематографе»

19 октября в Нижнем Новгороде пройдет первый питчинг кинопроектов «Женщины в кинематографе» . Заявки от женщин-режиссеров и сценаристов принимаются по 10 октября.

Женщина-режиссер в мировом кинематографе до сих пор скорее исключение, чем правило. И тем не менее число фильмов, снятых представительницами прекрасного пола, с каждым годом растет и появляется все больше и больше грантов на кинопроизводство для поддержки женщин-кинематографистов.

Условия участия:

Заявки на участие в питчинге принимаются исключительно от женщин – режиссеров, сценаристов или продюсеров. Заявки могут быть на написание сценария, на продакшн или постпродакшн фильмов любого жанра и формата:

Короткий метр

Документальный фильм

Полнометражный художественный фильм

Предполагаемый бюджет проекта:

Полный метр – не больше 10 000 000 рублей

Короткий метр – 4 000 000 рублей

Документальное кино – 2 000 000 рублей

Тема фильма должна быть понятна во всем мире.

Лауреат питчинга получит сертификат от проекта Grant Buro на 5 бесплатных подач на международные киногранты. Участники, занявшие второе и третье места – сертификаты на 4 подачи. Подробнее о системе получения грантов можно узнать на сайте www.grantburo.ru.

Форму заявки на участие в питчинге можно скачать по ссылке. Заполненные заявки принимаются по адресу kinofaktura.space@gmail.com по 10 октября включительно.

Список работ, вошедших в шорт-лист питчинга, будет опубликован 15 октября на сайте www.grantburo.ru.

Отборщики проектов:

Мария Иванова (Маша Зейд) – кинопродюсер, режиссер, журналист, руководитель кинокомпании ButaFilms и проекта GrantBuro.

Илона Лапшина – руководитель мультимедиа-проекта «НН.Собака.ru».

Евгений Кудельников – режиссер, продюсер, сценарист независимой музыкальной мелодрамы «Студия Нижний», вышедшей в кинопрокат в 2018 году. Основатель «Кинофактуры», руководитель нижегородского кино- видео объединения «Коромыслова башня».

Бэла Рубинштейн – пресс-секретарь мэра Нижнего Новгорода, тележурналист, медиа-тренер, сценарист и режиссер документального кино.

Кстати, в рамках подготовки к питчингу для всех желающих (вне гендерных различий!) 1 октября в пространстве «Кинофактура» состоится мастер-класс Марии Ивановой (Маша Зейд), продюсера, режиссера, журналиста, основателя проекта Grant Buro и кинокомпании Buta Films. На мастер-классе Мария поделится опытом работы с международными фондами, кинокомпаниями, частными инвесторами.

Фото: архив организаторов