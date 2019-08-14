В прокат выходит мультфильм «Angry Birds 2 в кино»

Птицы и свиньи – враги навсегда!? Да, дружбой тут не пахло, пока на горизонте не появился еще один остров, обитатели которого планируют уничтожить их всех. Теперь, чтобы спастись, им придется зарыть топор войны и создать супер-команду. Но это, похоже, будет непросто.

14 августа в кинотеатре «Арлекино» состоится предпремьерный показ фильма. Сбор гостей в 19.00.

Фото: архив пресс-служб