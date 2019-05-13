Предпоказ фильма «Гори, гори ясно» пройдет в «Арлекино»

Предварительный показ хоррора «Гори, гори ясно» (16+) от создателя фильмов «Стражи Галактики» и «Эксперимент «Офис» состоится в «Арлекино» 22 мая. Картина выйдет в широкий российский прокат 23 мая.

Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?