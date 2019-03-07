В Нижнем Новгороде завершились съемки фильма для второго эпизода шоу «Горький Live»

«Это криминальная комедия положений. У нас уже был подобный опыт в прошлом году и тогда зрители оценили этот эксперимент очень высоко. Поэтому создание фильма для нового «Горький Live» даже не обсуждалось. Это, своего рода фирменный элемент программы, без которого шоу будет другим. Но есть и изменения. Во-первых, главные роли на этот раз сыграют девушки, думаю не надо объяснять почему. Во-вторых, у нас был совсем другой бюджет, а значит и другой сценарный размах. Достаточно сказать, что в съемках принимала участие группа спецподразделения. Ну и наконец, у фильма будет два разных финала. И чем закончится история, решат зрители непосредственно на самом шоу с помощью голосования», – сообщил режиссер фильма Алексей Логинов.

Отметим, что съемки проходили в день рождения Алексея. И, хоть отметить праздник не удалось, режиссер остался доволен: «Это все делается для развития Нижегородского кинематографа, для проекта «Горький Live», для наших зрителей. Я рад, что работа прошла успешно и мне есть, что сказать с экрана», – заявил он.

Увидеть фильм можно будет на шоу «Горький Live» 15 марта в 19.00. Продажа билетов открыта на nn.kassir.ru и redkassa.ru.

Фото: архив организаторов