Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Кудряшова номинирована на премию «Ника» — 2019

Актриса театра и кино из Нижнего Новгорода Наталья Кудряшова номинирована на премию «Ника» — 2019. В шорт-лист престижной кинематографической премии она попала благодаря главной роли в драме «Человек, который удивил всех» (реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов).

Ранее за игру в этом фильме Наталья Кудряшова уже удостоилась приза Венецианского кинофестиваля как лучшая актриса программы «Горизонты».

В основу сюжета картины легла история сибирского егеря Егора — образцового семьянина и уважаемого в своем поселке человека. Они с женой ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен, и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал герой древнего сибирского эпоса Жамба.

Наталья Кудряшова является выпускницей Нижегородского театрального училища (курс Р.Я.Левите, Л.С.Белова и Ю.Д.Фильшина). В 2000-2001 годах работала в театре драмы им. Горького.

Фото: архив пресс-служб