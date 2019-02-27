Программа немецкого кино стартует в «Арсенале»
2 марта киноклуб «Арсенал. Кино» возобновляет свою работу. Для первых показов в 2019 году выбрана программа немецкого кино, сообщают организаторы.
Всего зрителей ждут 10 фильмов. Откроет фестиваль одна из сенсаций фестиваля независимого кино «Санденс» — фильм «Дикое» — авангардная драма о девушке, влюбившейся в дикого волка. А в самом конце гости увидят драму о волонтерах и поиске своего места в жизни «Привет с Фукусимы». Все киноленты демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
«Арсенал. Кино» — культурно-просветительская программа, главной целью которой является знакомство нижегородского зрителя с широким спектром тенденций современного кинематографа. Ведущий киноклуба — директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский.
С подробным расписанием можно ознакомиться тут.
Билеты: от 100₽
Фото: архив пресс-служб
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