«СуперВторники» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино»

Каждый вторник – суперцены на все фильмы весь день! Это первое предложение, где скидки будут распространяться не только на оффлайн-кинотеатры киносети, но и на онлайн-кинотеатр Okko.

Стоимость билета:

2D, 3D, Atmos и детские залы - 150 рублей;

IMAX, 4DX и премиум – 300 рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko будет возможность каждый вторник покупать просмотр фильмов из специальной коллекции, которая обновляется каждую неделю, всего за 75 рублей за фильм.

Фото: архив пресс-служб