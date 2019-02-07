«СуперВторники» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино»
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» перезапускает акцию «Супервторник»!
Каждый вторник – суперцены на все фильмы весь день! Это первое предложение, где скидки будут распространяться не только на оффлайн-кинотеатры киносети, но и на онлайн-кинотеатр Okko.
Стоимость билета:
- 2D, 3D, Atmos и детские залы - 150 рублей;
- IMAX, 4DX и премиум – 300 рублей.
В онлайн-кинотеатре Okko будет возможность каждый вторник покупать просмотр фильмов из специальной коллекции, которая обновляется каждую неделю, всего за 75 рублей за фильм.
Фото: архив пресс-служб
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