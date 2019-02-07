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«СуперВторники» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино»

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» перезапускает акцию  «Супервторник»! 

Каждый вторник – суперцены на все фильмы весь день! Это первое предложение, где скидки будут распространяться не только на оффлайн-кинотеатры киносети, но и на онлайн-кинотеатр Okko.

Стоимость билета:  

  • 2D, 3D, Atmos и детские залы - 150 рублей;  
  • IMAX, 4DX и премиум – 300 рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko будет возможность каждый вторник покупать просмотр фильмов из специальной коллекции, которая обновляется каждую неделю, всего за 75 рублей за фильм. 

Фото: архив пресс-служб

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