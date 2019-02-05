Предпремьерный показ триллера «Клаустрофобы» пройдет в «Синема РИО»

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.

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