Премьерный показ фильма «Семь ужинов» пройдет в «Синема парке»

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений.

Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

Режиссер – Кирилл Плетнев. В ролях – Полина Максимова, Роман Курцын, Александр Лыков, Елена Яковлева, Владимир Ильин.