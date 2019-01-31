Фильм «Белый парень Рик» выходит в кинопрокат

Криминальная драма «Белый парень Рик» выходит в российский кинопрокат 31 января. Фильм снял режиссер Ян Деманж (сериал «Тайный дневник девушки по вызову»).

В основу сюжета вошла история жизни Ричарда Вэрша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.

В ролях – Мэттью МакКонахи, Дженнифер Джейсон Ли, Рори Кокрейн, Брюс Дерн и Ричи Мерритт.