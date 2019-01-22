В «Синема Парк Фантастика» стартует проект «Кинопоэзия»

В феврале поэтический проект актера Анатолия Белого «Кинопоэзия» и объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» готовят в честь Дня всех влюбленных приятный сюрприз. В течении всего месяца по выходным в семи городах России пройдет уникальный арт-проект, получивший название «Четыре идеальных свидания», сообщают организаторы.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Белгорода, Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода смогут необычно провести свои свидания, посетив специальные киносеансы. Только в феврале каждый уикенд в кинотеатрах этих городов будет представлен новый сборник кинопоэзии. Это уникальный жанр в пространстве современного искусства, демонстрирующий интерпретацию известных поэтических произведений на языке кино.

Каждый февральский уикенд зрителям «Синема Парк Фантастика» будут представлены запоминающиеся мини-фильмы, в которых снялись именитые представители актерской профессии. Читать стихи любимых авторов будут: Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова, Анатолий Белый и другие известные актеры театра и кино.

Альманахи будут поставлены в следующем порядке:

2 февраля – Серебряный век

9 февраля – Друзья, прекрасен наш союз!

16 февраля – Но кто мы и откуда... 16.02.19

23 февраля – От войны до наших дней

Цена билета: 180 рублей

Фото: архив организаторов