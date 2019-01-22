В «Синема Парк Фантастика» стартует проект «Кинопоэзия»
В феврале поэтический проект актера Анатолия Белого «Кинопоэзия» и объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» готовят в честь Дня всех влюбленных приятный сюрприз. В течении всего месяца по выходным в семи городах России пройдет уникальный арт-проект, получивший название «Четыре идеальных свидания», сообщают организаторы.
Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Белгорода, Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода смогут необычно провести свои свидания, посетив специальные киносеансы. Только в феврале каждый уикенд в кинотеатрах этих городов будет представлен новый сборник кинопоэзии. Это уникальный жанр в пространстве современного искусства, демонстрирующий интерпретацию известных поэтических произведений на языке кино.
Каждый февральский уикенд зрителям «Синема Парк Фантастика» будут представлены запоминающиеся мини-фильмы, в которых снялись именитые представители актерской профессии. Читать стихи любимых авторов будут: Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова, Анатолий Белый и другие известные актеры театра и кино.
Альманахи будут поставлены в следующем порядке:
2 февраля – Серебряный век
9 февраля – Друзья, прекрасен наш союз!
16 февраля – Но кто мы и откуда... 16.02.19
23 февраля – От войны до наших дней
Цена билета: 180 рублей
Фото: архив организаторов
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