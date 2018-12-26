Номинированный на «Оскар» белорусский фильм «Хрусталь» покажут в «Кинофактуре»

Фильм «Хрусталь» (2018) режиссера Дарьи Жук стал первым за 20 лет номинантом на премию «Оскар» от Беларуси. Кинолента насквозь пропитана атмосферой лихих 90-х и рассказывает еще одну историю о погоне за американской мечтой. В Нижнем картину можно посмотреть 27 декабря в пространстве «Кинофактура».

90-е годы. Эпоха экспериментов и бунтарства, кислотных лосин и импортной жвачки. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать жить в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, а она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».

В главных ролях снялись Алина Насибуллина, Иван Мулин и Юрий Борисов.