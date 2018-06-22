Фильм нижегородского режиссера победил на международном кинофестивале

Фильм победил в номинации "Лучший сценарий". Это не первая награда картины: на счету "Прощания" призы за "Лучший короткометражный фильм" и "Лучшую мужскую роль" на фестивале "Киностарт", а также специальный приз жюри кинофестиваля "Зилан — 2018" в Казани.

Лента - дебют как для режиссера, Андрея Маркова, так и для всей съемочной команды. "Прощание" снято в жанре притчи и повествует об испытаниях на жизненном пути молодой пары, о преодолении и о главном выборе в судьбе.

На кинофестивале в Турции были представлены работы режиссеров из разных городов России, а также стран ближнего зарубежья: Армении, Азербайджана, Индии, Узбекистана, Киргизии, Эстонии.

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