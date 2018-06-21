Мир наизнанку: комедийный сериал про закулисье фитнес-центра покажут на телеканале "Супер"
Каково это — работать в престижном фитнес-центре? "Королевы фитнеса" — история продавщицы Аси, которая случайно становится сотрудником одного модного спортивного клуба.
Действие сериала разворачивается в стенах фитнес-клуба премиум—класса: за рекордные сроки в съемочном павильоне был выстроен настоящий спортклуб, продуманный до мельчайших деталей.
Главную роль в проекте исполняет молодая актриса Софья Зайка. Компанию на съемочной площадке ей составили звезды комедийных телехитов: Михаил Трухин, Борис Дергачев, Роман Курцын, Татьяна Храмова, и Алексей Демидов. Режиссером картины стал Антон Маслов, известный по работе над сериалами "Отель Элеон" и "Бесстыдники".
Премьера комедии на телеканале "Супер" намечена на осень этого года.
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Фото: Архивы пресс-служб.
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