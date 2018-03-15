Итальянское фестивальное кино покажут в "Орленке"

Фестиваль итальянского кино "Прогулка по Италии" откроется в "Орленке" 22 марта. Об этом сообщают организаторы.

Зрителям покажут фильмы IV Российско-итальянского кинофестиваля — самого масштабного италоязычного фестиваля России.

В этом году открывать "Прогулку по Италии" будет премьера от самого звездного комедийного дуэтв современной Италии Сальво Фикарра и Валентино Пиконе — "Закону тут не место". На закрытии фестиваля — не менее громкая премьера: лауреат 73-го Венецианского МКФ, история о юных певицах-сиамских близнецах "Неделимые" Эдоардо де Анджелиса. Так же в программе присутствуют короткрметражные ленты.

В целом акцент фестиваля сделан на новые итальянские комедии.

Фестиваль будет проходить с 22 по 28 марта в кинотеатре "Орленок".

Все фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.