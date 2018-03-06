"Из Уфы с любовью" дебютный авторский фильм Айнура Аскарова покажут в "Кинофактуре"

Дебютный авторский фильм Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью": успешный пример регионального кинопроекта, с интересом принятого по всей стране. 8 марта его покажут в "Кинофактуре" в рамках проекта "Четверг - день премьер". Об этом сообщают организаторы.

Крепкий дом, любимая жена, куча детишек — вот как видит свою идеальную жизнь простой парень из глубинки. Укусив, по традиции, свою суженую за ухо, когда ему было 5 лет, герой считал, что счастье у него в кармане. Но когда он после службы в армии возвращается домой, его мечта разбивается вдребезги. Невеста бросает его ради столичного мажора. Но самое страшное — она продала обручальное кольцо, этого его «семейный клан» не простит. «Чёрт с ней, с невестой, — решает герой, — надо найти главную ценность семьи».

Легкая романтическая комедия с "национальным колоритом" (по утверждению организаторов) - то, что нужно для самого нежного весеннего праздника!

Приобрести билеты можно в пространстве Кинофактура. Стоимость - 200 рублей.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 283-95-00.