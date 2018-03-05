Фильм "Не лейте слезы" покажут в "Арсенале"

В центре повествования фильма — молодой музыкант Пол. Он мечтает о славе и успехе, однако из-за боязни выступать перед публикой никак не может воплотить свои мечты в жизнь.

Изменится ли жизнь Пола с появлением в ней красавицы Евы, и какие приключения ждут героя по пути в Гётеборг, куда его ведет сама судьба?