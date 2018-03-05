Фильм "Не лейте слезы" покажут в "Арсенале"

"Не лейте слезы" - фильм шведских режиссеров Монса Морлинда и Бьёрна Стейна, снятый в 2013 году. В рамках фестиваля нового шведского кино, "Не лейте слезы" покажут в ГЦСИ "Арсенал" 10 марта. Об этом сообщают организаторы.

В центре повествования фильма — молодой музыкант Пол. Он мечтает о славе и успехе, однако из-за боязни  выступать перед публикой никак не может воплотить свои мечты в жизнь. 

Изменится ли жизнь Пола с появлением в ней красавицы Евы, и какие приключения ждут героя по пути в Гётеборг, куда его ведет сама судьба?

10 марта

С 15:00 до 17:00

ГЦСИ "Арсенал" (Кремль, корпус 6)

Стоимость билетов — 150-100 (льготный) рублей

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