Премьера аниме "Мэри и ведьмин цветок" состоится в "Синема Парк DeЛюкс"

Зрители кинотеатра Синема Парк DeЛюкс в ТРЦ Седьмое небо первыми смогут увидеть работу знаменитого японского аниматора и режиссера Хиромасы Ёнэбаяси "Мэри и ведьмин цветок".

Премьерный показ состоится 28 февраля в 19:30 в кинотеатре Синема Парк DeЛюкс в ТРЦ Седьмое небо. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра, или на официальном сайте "Синема Парка".

«Мэри и ведьмин цветок» — полнометражный аниме-фильм режиссёра Хиромасы Ёнэбаяси, выпущенный студией Studio Ponoc в 2017 году. Картина основана на сказке Мэри Стюарт «Маленькая метла». 11-летняя Мэри, летом скучающая у двоюродной бабушки Шарлотты в деревне, обнаруживает в лесу редкий и цветущий лишь раз в семь лет цветок ночелётник. Но цветок этот некогда был похищен из Страны ведьм, и с его помощью Мэри обретает способностью летать на метле, которая уносит её в Эндор — школу ведьм — где директриса мадам Мамблчук принимает её за новую (и многообещающую) ученицу. Героине предстоит пройти через рискованные испытания, спасти жителей сказочной страны, узнать, что такое настоящая дружба и понять: мечты — даже самые необыкновенные — иногда сбываются!