Фильм "Довлатов" покажут в "Орленке"

Фильм режиссера и сценариста Алексея Германа-младшего, завоевавший Серебряного Медведя Берлинского кинофестиваля за выдающиеся художественные достижения, - "Довлатов" - покажут в "Орленке".

С 1 марта в проекте кинотеатра «Настоящее кино» - российский драматический фильм основанный на биографии писателя Сергея Довлатова. Уникален формат проката фильма «Довлатов» - на киноэкранах российские зрители смогут увидеть картину только в течение одного уик-энда, с 1 по 4 марта. А «Орлёнок» добавит нижегородцам ещё три дня – по 7 марта.

Вот как сам режиссер комментирует свою работу: «Это история про людей, которые изо всех сил пытаются вырваться из водоворота времени. Их засасывает, засасывает. А они гребут и гребут наверх. И выгребут в итоге. Вопрос цены, которую они за это заплатят».