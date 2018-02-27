Последние сеансы фильма-концерта "Сияние обрушится вниз" пройдут в "Рекорде"

"Сияние обрушится вниз" - последний концерт Гражданской Обороны в "Рекорде" для тех, кто опоздал или хочет повторить.

2 и 6 марта в 19:00 на экране обновленного Центра культуры «Рекорд» состоятся два последних показа фильма-концерта.

19 февраля 2018 года исполнилось 10 лет со дня смерти лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. В этот день фонд «Сияние» и компания Beat Films выпускают по всей России фильм-концерт «Сияние обрушится вниз». Фильм представляет собой последний во всех смыслах концерт Гражданской обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге.

Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком силами крупнейшей независимой московской киностудии «Космосфильм»и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя, словно на настоящем концерте легендарной группы.