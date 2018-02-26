Отреставрированный фильм "Сталкер" покажут в "Рекорде"

Фильм Андрея Тарковского "Сталкер" (1979 год) в новой цифровой реставрации покажут в ЦК "Рекорд". Об этом сообщают организаторы.

Фильм открывает новый киноцикл "Синематека", в ракмках которого будут показывать отреставрированную в «цифре» киноклассику, как отечественную, так и зарубежную.

"Сталкер" - последняя картина режиссёра, созданная на родине и сделавшая имя Тарковского широко известным на Западе. Премьера фильма состоялась в мае 1980 года в московском кинотеатре «Мир» на Цветном бульваре. В столице «Сталкера» показали всего в трех кинотеатрах, а по стране было распространено 196 копий.

Гениальная киносимфония Тарковского о запретной Зоне и Сталкере, ведущем людей, утративших иллюзии и надежду, создана по повести Стругацких «Пикник на обочине». Три героя — Сталкер, Профессор и Писатель — совершают напряжённое духовное странствие к познанию себя. Их цель — найти на территории Зоны особую Комнату, способную осуществлять желания.

Картина Тарковского, затрагивающая глубокие философские темы, оказала колоссальное влияние на мировой кинематограф и искусство в целом. Исследованию картины как кинематографического, культурологического и философского феномена посвящено большое количество научных трудов.