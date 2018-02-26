Антонио Бандерас записал обращение для жителей Нижнего Новгорода

26 февраля в кинотеатре "Синема" в ТРЦ "Рио" пройдет предпремьерный показ фильма "За гранью реальности", накануне которого Антонио Бандерас записал видео-обращение для нижегородских зрителей. 

 

 

По сюжету, талантливый игрок в покер Майк решает собрать команду людей со сверхъестественными способностями, чтобы сорвать в самом крупном казино Европы большой куш. Но планы срываются, и жизнь героев оказывается под угрозой. Чтобы спасти команду, Майклу приходится действовать за гранью реальности - там, где начинаются паранормальные способности его друзей. 

Напомним, что официальная премьера фильма в России состоится 1 марта. 

 

 

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