Последний концерт "Гражданской обороны" покажут в "Орленке"

Фильм, запечатлевший последний концерт группы Гражданская оборона - "Сияние обрушится вниз" - покажут в кинотеатре "Орленок". Запланировано два сеанса: 21 февраля в 20:00, и 22 февраля в 19:00. Об этом сообщают организаторы.

"Сияние обрушится вниз" будет демонстрироваться в рамках «Специального показа». Фильм запечатлел последний во всех смыслах концерт «Гражданской обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком силами крупнейшей независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя, словно на настоящем концерте легендарной группы.