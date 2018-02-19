Показы документального фильма «В Питере - петь. Сергей Шнуров» состоятся 26-28 февраля в «Орлёнке». Об этом сообщают организаторы.

В 2017 году рок-группа «Ленинград» отпраздновала 20-летний юбилей. За 2016 год два новых видеоклипа «Ленинграда» - «Экспонат» и «В Питере - пить!» набрали почти 200 миллионов просмотров на популярных Интернет-ресурсах. Для режиссёра фильма, философа и культуролога, профессора Университета Флориды (США) Драгана Куюнджича, это стало поводом для встречи с лидером группы Сергеем Шнуровым.

Американского профессора заинтересовало творчество группы, и её беспрецедентная популярность в России.

Режиссер попытался разгадать феномен популярности "Ленинграда". Фильм - попытка найти ответ на вопрос, как группе клубного формата, несмотря на частые запреты и отмены концертов в начале своего существования в связи с использованием мата, а также алкогольно-наркотической тематики, удалось стать самой популярной группой, собирающей стадионы?

Документальный фильм-интервью с Сергеем Шнуровым исследует феномен «группировки «Ленинград» в контексте современной культуры.