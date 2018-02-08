Фильм "Студия Нижний" выходит в официальный прокат

Путь фильма на экран занял долгие 6 лет: съемки стартовали в 2011-м, закончились в 2015-м, в конце 2016 года состоялся публичный показ показ первой части картины, после которого весь 2017 год «Студия Нижний» демонстрировался на закрытых просмотрах различным группам зрителей, неоднократно дорабатывался, чтобы выйти на экраны во всей своей масштабной двухчасовой художественной красе.

Создание фильма стало возможным только благодаря тому, что вокруг идеи снять кино про свой город объединили усилия сотни людей. В итоге – 4 современных кинотеатра начнут показы фильма с 14 февраля.

Фильм "Студия Нижний" посвящён Нижнему Новгороду — его жителям, историям, музыке, искусству.