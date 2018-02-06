Хот док. Новое документальное кино покажут в "Кинофактуре"

Новое документальное кино покажут в рамках программы "Хот Док". Первый сеанс состоится 7 февраля. Фильмы будут показывать каждую среду до 30 мая по средам в 19:00 в "Кинофактуре" (Варварская, 32).

Документальное кино всегда было передовым рубежом мирового кинематографа. Это как

бы полюс — противоположный Голливуду. Документальное кино — это рассказ о реальных

событиях, реальных людях, реальных судьбах. Но это именно кино — не репортаж, не скупая

хроника или пересказ событий. В хорошем документальном кино всегда присутствует точка

зрения автора, его позиция. Этим оно и интересно.

Вниманию аудитории будут представлены фильмы, снятые в Германии, Швеции, Чехии и, конечно, в России. Темы фильмов самые разные. Мы узнаем, что волнует наших современников в других странах, и сравним наши ощущения, взгляды, наши позиции. После каждого сеанса планируется дискуссия.

Вход на кинопоказы свободный.