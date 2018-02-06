Хот док. Новое документальное кино покажут в "Кинофактуре"
Новое документальное кино покажут в рамках программы "Хот Док". Первый сеанс состоится 7 февраля. Фильмы будут показывать каждую среду до 30 мая по средам в 19:00 в "Кинофактуре" (Варварская, 32).
Документальное кино всегда было передовым рубежом мирового кинематографа. Это как
бы полюс — противоположный Голливуду. Документальное кино — это рассказ о реальных
событиях, реальных людях, реальных судьбах. Но это именно кино — не репортаж, не скупая
хроника или пересказ событий. В хорошем документальном кино всегда присутствует точка
зрения автора, его позиция. Этим оно и интересно.
Вниманию аудитории будут представлены фильмы, снятые в Германии, Швеции, Чехии и, конечно, в России. Темы фильмов самые разные. Мы узнаем, что волнует наших современников в других странах, и сравним наши ощущения, взгляды, наши позиции. После каждого сеанса планируется дискуссия.
Вход на кинопоказы свободный.
Откроет фестиваль фильм 2013 года, совместного производства Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании, Нидерландов, Германии, режиссера Саймона Клозе "Пиратская бухта: В удалении от клавиатуры".
Это документальный фильм о крупнейшем торрент-индексаторе The Pirate Bay и его
основателях. Фильм, который создавался в течение пяти лет, рассказывает о жизни трех
основателей The Pirate Bay и судебной тяжбе по их делу в Швеции. На протяжении нескольких
лет создатели ресурса выступают ответчиками в многочисленных судебных процессах, а
режиссер Саймон Клозе задокументировал процесс борьбы правообладателей и владельцев TPB.
Предлагаем ознакомиться с полной программой фестиваля:
7 февраля 19:00. Пиратская бухта: В удалении от клавиатуры
28 февраля 19:00. Государство против Фрица Бауэра
14 марта 19:00. Гражданин Гавел
21 марта 19:00. Пальме
28 марта 19:00. Перед свадьбой
4 апреля 19:00. После свадьбы
11 апреля 19:00. Опекун и его поэт
25 апреля 19:00. Блокада
16 мая 19:00. Участок
23 мая 19:00. Герта Мюллер – алфавит страха
30 мая 19:00. Крошка из Бельвиля
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