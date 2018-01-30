Фестиваль нового чешского кино откроется в "Рекорде"

Картины современных чешских кинорежиссёров покажут в рамках фестиваля Czech In, который состоится в ЦК "Рекорд". Об этом сообщают организаторы.

В фестивальную программу вошли пять кинолент, среди них и худужественные, и документальные фильмы.

Откроет Czech In фильм «Дедушка» 2016 года, режиссёров Марты Сантовьяковой Герликовой, Йиржи Новотны, Мейлы Басел. Первый кинопоказ пройдет 11 февраля в 12:00, вход на мероприятие - свободный.

Также в программу фестиваля вошли фильмы «Пространство для жизни Роберта Уилсона»(2016, режиссёр – Якуб Ягн), «Менандр и Таис» (2016, режиссёры – Ондржей Цикан и Антонин Шилар), «Волк с улицы Королевских виноградников» (2016, режиссёр – Ян Немец), и «Дукатова скала» (2017, режиссёр – Ян Новак).

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомится на официальном сайте ЦК "Рекорд".