Фильм "Карп отмороженный" покажут в "Рекорде"

Центр культуры «Рекорд» показывает в январе этого года новую российскую комедию «Карп отмороженный». Об этом сообщают организаторы.

Фильм режиссера Владимира Котта уже называют самым интересным и цельным фильмом конкурсной программы 39-го Московского международного кинофестиваля. Главные роли в кино исполнили Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов и Наталья Суркова.

Главная героиня комедии - Елена Михайловна - скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.