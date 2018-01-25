Фильм "Карп отмороженный" покажут в "Рекорде"

Центр культуры «Рекорд» показывает в январе этого года новую российскую комедию «Карп отмороженный». Об этом сообщают организаторы.

Фильм режиссера Владимира Котта уже называют самым интересным и цельным фильмом конкурсной программы 39-го Московского международного кинофестиваля.  Главные роли в кино исполнили Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов и Наталья Суркова.

Главная героиня комедии - Елена Михайловна - скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

 

25, 30 и 31 января

25 января - 17:00

30 и 31 - 17:00, 19:00

ЦК "Рекорд", Пискунова 11/7

Стоимость билетов 200/120 рублей

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