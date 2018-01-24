В арт-кафе "Буфет" покажут классический фильм ужасов 1921 года «Носферату. Симфония ужаса». Мероприятие состоится 4 февраля, в 18:00. Об этом сообщают сами организаторы.

Киностудия Prana Film, на которой Мурнау снимал свой немой шедевр, не смогла приобрести у вдовы Брэма Стокера права на «Дракулу», поэтому режиссер решил действовать по принципу «все имена изменены, любое сходство с персонажами Стокера случайно». Когда фильм вышел на экраны, вдова Стокера потребовала уничтожить все его копии, в итоге студия Prana-Film разорилась, но кино уже пустило корни в других странах, став бессмертным.

Кинопоказ пройдёт в рамках проекта "Немое кино - живая музыка". Классический немой фильм ужасов будет сопровождаться звуковым оформлением от диджея Kapchiz.