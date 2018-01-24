Второй фестиваль российского кино «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Об этом, со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает "Открытый Нижний".

Договорённость о сроках проведения фестиваля была достигнута в ходе встречи представителей департамента культуры с главным организатором фестиваля – продюсерским центром «ЛЮКСАР».

Как предполагается, кинофестиваль будет проходить сразу на нескольких площадках – кинотеатрах, арт-пространствах, а также а кинотеатре под открытым небом.

Генеральный директор центра «ЛЮКСАР» Оксана Михеева рассказала, что кроме показов новых фильмов российских режиссёров, зрителей ожидают мастер-классы, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, кинопанорамы, ретроспективы, круглые столы и даже конкурс кинопоэзии.

Подписание официального соглашения о проведении кинофестиваля запланировано на следующую неделю.