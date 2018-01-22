Тотальная комедия «Zомбоящик» выходит в прокат 25 января
XVI век. «Весь мир – театр» (У.Шекспир)
XXI век. «Вся наша жизнь – чертов зомбоящик» (группа VK «Цитаты для статуса»)
30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. В «Zомбоящике» есть все – оргазмы Варнавы и Федункив, полуобнаженный Сталин, усы любви Батрутдинова, рука для получения взятки и даже стринги Павла Воли. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои фильма интригуют, дразнят, издеваются и угорают вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть чертов «Zомбоящик».
5 причин выключить снобизм к российским комедиям и все-таки добавить «Zомбоящик» в список самых ожидаемых премьер 2018 года
1. В числе создателей фильма – генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов (если ты не провел в криокамере последние 15 лет, внушительный список его проектов должен внушать тебе трепет и уважение), креативный продюсер «Однажды в России» и множества других проектов Давид Цаллаев (просмотр которых гарантирует тебе счастливую и богатую старость в окружении множества внуков), участник шоу Stand Up Тимур Каргинов (парень из Осетии, способный выдавать шутки пулеметной очередью).
– Идея была в том, чтобы сделать нечто нестандартное, неожиданное и экспериментальное, но при этом очень смешное и понятное. Мы подумали: если снять много отрывков из фильмов, телепередач, реклам, трейлеров и т.д., во время просмотра у зрителя создастся ощущение, что он пришел в кино сразу на все сеансы. При этом мы старались четко сохранять заданную линию, чтобы каждый сюжет имел под собой мощную культурную и социальную основу. А вообще «Zомбоящик» – это просто бесконечный стеб! Даже тот факт, что люди придут на него в кино – это тоже стеб.
2. Создателям проекта удалось совершить невозможное – собрать в одном проекте 30 звезд (а ведь такое не под силу даже «Голубому огоньку») и при этом потратить на переговоры с каждым из них не более одного дня. Будут все: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Андрей Скороход, Александр Ревва, Роман Юнусов, Андрей Молочный, Антон Лирник, Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина, Марина Федункив, Олег Верещагин, Иван Охлобыстин, Тимур Тания, Полина Максимова, Андрей Гайдулян, Настасья Самбурская, Станислав Ярушин, Анна Кузина, Анна Хилькевич, Светлана Пермякова, Дмитрий Кожома, Марина Кравец, Иван Пышненко, Заурбек Байцаев, Гавриил Гордеев, Денис Дорохов и Ирина Чеснокова!
– Мы принципиально приглашали только комедийных артистов, уже давно знакомых с этим жанром. Мы специально посмотрели большое количество телевизионного контента и уже на стадии подготовки к съемкам понимали, какой именно актер нам нужен для той или иной сцены, и что он точно может делать смешно.
3. Уже из названия фильма понятно, что это глубокая философская драма о тяжелых перипетиях жизни и поиске себя в мире, где… Хотя стоп, мы перепутали – «Zомбоящик» совсем о другом!
– Еще на этапе сценария мы поняли, что кино будет особенным, и что до нас такого еще никто не делал. Соответственно, и к кинопроизводству нужно подойти нетрадиционно. У нас было несколько проблем (и заметьте, ни одна из них не начиналась на «бюд» и не заканчивалась на «жет»). Во-первых, большое количество разножанрового материала. Действия фильма разворачивается в настолько разных местах, что один кадр может быть в пустыне, следующий – в квартире, третий – в Средневековье, четвертый – на космическом корабле и т.д. Во-вторых, мы сильно зависели от занятости актеров. Мы не могли себе позволить вылететь, например, в ту же пустыню ради одного кадра, а потом с этим же актером полететь на море, чтобы доснять концовку сцены. Поэтому мы решили арендовать огромный павильон и установить в нем гигантский хромакей. На него мы и сняли практически весь материал, а потом прибегли к старой доброй компьютерной графике. Так что мы все время шутили, что снимаем комедийный «Аватар».
4. Впервые в истории кинематографа продюсерам удалось получить двойную прибыль не на конвертации фильма в 3D (привет Джеймсу Кэмерону!) или выпуске его продолжения, а прямо во время съемок благодаря суперталанту актеров!
– Все наши актеры люди очень творческие, и, конечно же, они старались адаптировать сценарий под себя не в ущерб юмору. Например, Иван Охлобыстин – гениальный актер, крутой сценарист, ну как ему удержаться от импровизации?! Все сцены, в которых он участвовал, он на ходу переписывал под себя, и получилось совсем не то, что нам нужно… Получился сериал Интерны, который мы сняли по ходу того, как снимали «Zомбоящик». Продюсеры подумали: «Почему бы во время одних съемок одновременно, в том же месте и в тех же декорациях, не снять еще что–то другое?!» «Интерны» стали культовым сериалом, но ведь никто не знает, что он был снят во время съемок другого фильма, просто актер, роль которого в сценарии была прописана как «судья», начал импровизировать и уже в первом дубле выдал пилотную серию телевизионного сериала про врачей. Иногда звезды сходятся.
5. Ради тебя продюсеры отказались сливать фильм в «Одноклассники», ведь они знают, что ты не заходил на этот сайт дольше, чем не видел своих настоящих одноклассников!
– Было отснято очень много материала. Часть из него была отсеяна сразу, другая просто не получилась, а оставшуюся мы решили показать фокус-группе, чтобы проанализировать и понять, как должен выглядеть продукт. Сначала один из продюсеров предложил: «А давайте весь фильм сольем в «Одноклассники», и ему все будут ставить «класс»? На наш недоумевающий вопрос «зачем?» он так и не нашел ответ, поэтому мы вернулись к первоначальной идее.
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