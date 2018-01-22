Тотальная комедия «Zомбоящик» выходит в прокат 25 января

3. Уже из названия фильма понятно, что это глубокая философская драма о тяжелых перипетиях жизни и поиске себя в мире, где… Хотя стоп, мы перепутали – «Zомбоящик» совсем о другом!

– Еще на этапе сценария мы поняли, что кино будет особенным, и что до нас такого еще никто не делал. Соответственно, и к кинопроизводству нужно подойти нетрадиционно. У нас было несколько проблем (и заметьте, ни одна из них не начиналась на «бюд» и не заканчивалась на «жет»). Во-первых, большое количество разножанрового материала. Действия фильма разворачивается в настолько разных местах, что один кадр может быть в пустыне, следующий – в квартире, третий – в Средневековье, четвертый – на космическом корабле и т.д. Во-вторых, мы сильно зависели от занятости актеров. Мы не могли себе позволить вылететь, например, в ту же пустыню ради одного кадра, а потом с этим же актером полететь на море, чтобы доснять концовку сцены. Поэтому мы решили арендовать огромный павильон и установить в нем гигантский хромакей. На него мы и сняли практически весь материал, а потом прибегли к старой доброй компьютерной графике. Так что мы все время шутили, что снимаем комедийный «Аватар».

Мы все время шутили, что снимаем комедийный «Аватар»

4. Впервые в истории кинематографа продюсерам удалось получить двойную прибыль не на конвертации фильма в 3D (привет Джеймсу Кэмерону!) или выпуске его продолжения, а прямо во время съемок благодаря суперталанту актеров!



– Все наши актеры люди очень творческие, и, конечно же, они старались адаптировать сценарий под себя не в ущерб юмору. Например, Иван Охлобыстин – гениальный актер, крутой сценарист, ну как ему удержаться от импровизации?! Все сцены, в которых он участвовал, он на ходу переписывал под себя, и получилось совсем не то, что нам нужно… Получился сериал Интерны, который мы сняли по ходу того, как снимали «Zомбоящик». Продюсеры подумали: «Почему бы во время одних съемок одновременно, в том же месте и в тех же декорациях, не снять еще что–то другое?!» «Интерны» стали культовым сериалом, но ведь никто не знает, что он был снят во время съемок другого фильма, просто актер, роль которого в сценарии была прописана как «судья», начал импровизировать и уже в первом дубле выдал пилотную серию телевизионного сериала про врачей. Иногда звезды сходятся.



5. Ради тебя продюсеры отказались сливать фильм в «Одноклассники», ведь они знают, что ты не заходил на этот сайт дольше, чем не видел своих настоящих одноклассников!

– Было отснято очень много материала. Часть из него была отсеяна сразу, другая просто не получилась, а оставшуюся мы решили показать фокус-группе, чтобы проанализировать и понять, как должен выглядеть продукт. Сначала один из продюсеров предложил: «А давайте весь фильм сольем в «Одноклассники», и ему все будут ставить «класс»? На наш недоумевающий вопрос «зачем?» он так и не нашел ответ, поэтому мы вернулись к первоначальной идее.