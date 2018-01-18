Фильм Гильермо дель Торо покажут в "Орленке"

Фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" покажут в "Орленке". Об этом сообщается на официальном сайте кинотеатра.

Это первый проект Гильермо дель Торо, соавтором сценария которого стала женщина (Ванесса Тейлор). Премьера «Формы воды» состоялась 31 августа 2017 года на 74-м Венецианском кинофестивале. Картине был вручён главный приз фестиваля - «Золотой лев», и это первый англоязычный фильм за последние 7 лет, который удостоился этой награды.

Действие картины происходит в 1962 году на фоне холодной войны между СССР и США. Элайза - уборщица в секретной военной лаборатории в Балтиморе, незаметная женщина со скучной и однообразной жизнью. Из-за травмы, перенесённой в детстве, она навсегда осталась немой. Однажды в лабораторию привозят некий новый объект изучения. Элайза и её коллега Зельда узнают, что это Существо - амфибия, по облику - гуманоид. Учёным во главе с доктором Хоффстеттлером нужно исследовать Существо: военные хотят понять, как его способности можно использовать для получения преимуществ в гонке вооружений с СССР или в космической отрасли. Элайза тоже начинает наблюдать за Существом и постепенно между ними возникает своеобразная связь.