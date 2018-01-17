Благотворительный показ фильма "Экзотическая овечка" пройдет в "Кинофактуре"

Благотворительный показ фильма "Экзотическая овечка", снятого нижегородским режиссёром и тележурналистом Александрой Андроновой, состоится в "Кинофактуре" 28 января в 16:00. Об этом сообщают организаторы.

Этот фильм — о 12-летней Алёне. Девочке с непростой судьбой, сложным характером и необычной внешностью, которую забрали из коррекционного детского дома в приёмную семью. Этот фильм — о том, как меняется Алёна и её отношения с окружающими в первые месяцы новой жизни.

По окончании показа состоится беседа с автором фильма (Александра Андронова) и мамой Алёны (Татьяна Фалина) о проблемах и радостях приёмной семьи.

Сейчас перед семьёй Фалиных стоит большая цель: перебраться из квартиры в собственный дом, где будет достаточно места для всех детей. Именно поэтому показ фильма об этой семье - благотворительный. Все собранные средства пойдут на покупку дома для героев фильма.