«СИНЕМА ПАРК» начнет показывать ленту «Очень плохие мамочки – 2» с 7 декабря

Комедия «Очень плохие мамочки – 2» выйдет в широкий прокат 7 декабря. Ленту покажут в кинотеатрах объединенной сети «СИНЕМА ПАРК и Формула кино».

Главные роли в фильме исполнили Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан. По сюжету, к главным героиням приезжают их мамы (их роли исполнили Кристин Барански, Сьюзен Сарандон и Шерил Хайнс) и теперь всем участникам подготовки к Новому году придется налаживать отношения.

В США первая часть «Очень плохих мамочек» собрала около $110 миллионов в прокате и стала одной из самых кассовых комедий 2016 года.

В российский прокат фильм выйдет 7 декабря.