Премьерный показ фильма «Имя ему легион» пройдет 30 ноября

В Нижнем Новгороде презентуют криминальную драму «Имя ему легион» режиссера Александра Кондротенко. Фильм снят кинокомпанией «Кондор» при поддержке телеканала «Волга».

В фильме приняли участие известные жители города: дизайнер Максим Засыпкин, телеведущая Марина Теплицкая, писательница Елена Минская и другие. Композиторы Алексей Кабелев и Максим Петров специально для этого проекта написали отдельный саундтрек.