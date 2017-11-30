Премьерный показ фильма «Имя ему легион» пройдет 30 ноября

В Нижнем Новгороде презентуют криминальную драму «Имя ему легион» режиссера Александра Кондротенко. Фильм снят кинокомпанией «Кондор» при поддержке телеканала «Волга».

В фильме приняли участие известные жители города: дизайнер Максим Засыпкин, телеведущая Марина Теплицкая, писательница Елена Минская и другие. Композиторы Алексей Кабелев и Максим Петров специально для этого проекта написали отдельный саундтрек.

30 ноября

18:30

Ресторан «Квартира 89» (Малая Ямская, 78А)

Билеты 1000 рублей (можно приобрести на входе)

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Автор: Мария Кучер
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