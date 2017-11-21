В «Орленке» покажут новинки французского кино

В кинотеатре «Орленок» пройдет Неделя нового французского кино при поддержке Посольства Франции, Французского Институт в России и региональной культурно-просветительской общественной организации «Альянс Франсез - Нижний Новгород».

Фестиваль откроет комедия «На плаву» Брюно Подалидеса - «лёгкое и приятное, доброе и душевное кино о поисках себя». Также в программе лента «Фатима» Филиппа Фокона (обладатель премии «Сезар» за «Лучший фильм»), драма «Бутылка в море» Тьерри Бинисти, приключенческий фильм «Белль и Себастьян» Николя Ванье, картина «Люди и птицы» Паскаля Феррана, драма «Наследники» Мари-Кастиль Менсьон-Шаар, а также «Прекрасный мир» Жюли Лопес-Кюрваль и «Воспоминания» Жан-Поля Рува.

По словам организаторов, в программу вошли французские фильмы, которые ранее никогда не показывали в России. Все картины покажут в оригинале с русскими субтитрами.