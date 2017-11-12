В Кинофактуре пройдет единственный показ «Осколков» Алисы Хазановой

Режиссерский дебют Алисы Хазановой - ленту «Осколки» - покажут в пространстве «Кинофактура» 30 ноября. Показ пройдет в рамках проекта «Четверг – день премьер».

Алиса Хазанова написала сценарий «Осколков» вместе с американским сценаристом Майклом Куписком. Среди продюсеров фильма - кинокритик, сценарист и режиссер «Холодного фронта» Роман Волобуев и Илья Стюарт. Главные роли исполнили сама Алиса Хазанова, а также Ной Хантли и Крис Битем. Впервые фильм на английском языке показали на Московском кинофестивале. 

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30 ноября

19:00

Кинофактура (Варварская, 32)

300 рублей

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Автор: Мария Кучер
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