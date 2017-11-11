В кинотеатре «Синема» на день раньше премьеры покажут «Лигу справедливости»
В кинотеатре «Синема» в ТРЦ «РИО» 15 ноября пройдет предпремьерный показ ленты Зака Снайдера «Лига справедливости», сообщили «НН.Собака.ru» организаторы.
В супергеройском боевике сыграли Бен Аффлек (Брюс Уэйн/Бэтмен), Генри Кавилл (Клар Кент/Супермен), Галь Гадот (Диана-принс/Чудо-женщина), Эзра Миллер (Барри Аллен/Флэш) и другие.По сюжету, суперлюдям вновь придется спасать планету и человечества от вторжения катастрофических масштабов.
Работа над проектом велась более 10 лет. Кинокомпания Warner Brothers в 2008 году заморозила кинопроизводство из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Подготовка к съемкам возобновилась в 2016 году. На роль режиссеров претендовали сестры Вачовски, а также Бен Аффлек. В итоге режиссерское кресло занял Зак Снайдер, снявший «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».
В широкий прокат в России лента выйдет в четверг, 16 ноября.
15 ноября
18:30
Кинотеатр «Синема» (Московское шоссе, 12)
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