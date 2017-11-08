Фильм «Ужин» по роману Германа Коха выйдет в прокат 9 ноября

Фильм можно увидеть в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК Фантастика». Об этом «НН.Собака.ru» сообщили в компании «PROвзгляд», которая занимается прокатом ленты в России.

«Ужин» снят по роману голландского писателя Германа Коха. Предполагалось, что режиссером картины станет актриса Кейт Бланшетт, однако в режиссерское кресло сел сценарист Орен Муверман.

По сюжету, за столом собираются премьер-министр Стэн Ломан (Ричард Гир) и его брат Пол (Стив Куган) с женами. Внезапно ужин превращается в поле битвы, где каждому придется защищать самое дорогое - детей и репутацию.