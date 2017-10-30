Анимацию о жизни Ван Гога покажут в «Орленке»
«Ван Гог. С любовью, Винсент» - анимационная драма, рассказывающая о жизни и загадочной смерти знаменитого художника. С 9 по 15 ноября фильм можно будет посмотреть в кинотеатре «Орленок».
Это первый в мире полнометражный анимационный фильм, полностью нарисованный масляными красками на холсте. Работа над картиной заняла семь лет, в проекте приняли участие более сотни художников из разных стран.
В каждых пяти секундах фильма - 60 картин. Органично вписаны в ленту 94 полотна самого Ван Гога.
Сам фильм снимался с настоящими актёрами, уже потом раскрашивался художниками кадр за кадром. Для создания уникальной атмосферы конца 19 века, того времени, когда жил художник, кино частично снято в чёрно-белой гамме.
Режиссер картины - Хью Уэлшман - получил «Оскар» за мультфильм «Петя и волк» на музыку Сергея Прокофьева в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», а также был продюсером проекта «Волшебная страна».
Мировая премьера фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» состоялась в июне 2016 года во Франции, в рамках конкурсной программы международного анимационного кинофестиваля в Анси. Там, а также на кинофестивале в Остеде картина завоевала приз зрительских симпатий.
В российском прокате главные роли в фильме «Ван Гог. С любовью, Винсент» озвучивали Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачева.
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