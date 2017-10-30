Анимацию о жизни Ван Гога покажут в «Орленке»

Режиссер картины - Хью Уэлшман - получил «Оскар» за мультфильм «Петя и волк» на музыку Сергея Прокофьева в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», а также был продюсером проекта «Волшебная страна».



Мировая премьера фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» состоялась в июне 2016 года во Франции, в рамках конкурсной программы международного анимационного кинофестиваля в Анси. Там, а также на кинофестивале в Остеде картина завоевала приз зрительских симпатий.