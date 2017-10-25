В «СИНЕМА ПАРК Фантастика» пройдут специальные показы фильмов Феллини

В ближайшие выходные в «СИНЕМА ПАРК Фантастика» покажут фильмы итальянского режиссера Федерико Феллини.

28 октября (суббота) пройдет спецпоказ ленты «Восемь с половиной». Впервые фильм показали на Московском кинофестивале в 1963 году, где картина взяла главный приз. Также «Восемь с половиной» стал лауреатом премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший дизайн костюмов в черно-белом фильме».

29 октября (воскресенье) покажут культовую киносатиру «Сладкая жизнь», премьера ленты состоялась в 1960 году. Фильм был признан лучшим на фестивале в Каннах, а также получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов.