Актриса Екатерина Вилкова представит в Нижнем Новгороде фильм «Последний богатырь»

По сюжету обычный парень Иван (Виктор Хориняк) из Москвы переносится в сказочную страну Белогорье. Иван оказывается в центре традиционной борьбы добра и зла, а в числе его новых знакомых появляются Баба Яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко), богатырь Добрыня (Евгений Дятлов) и его жена Варвара (Екатерина Вилкова). Будет у Ивана и любовная линия - с Василисой, роль которой исполнила Мария Савицкая.