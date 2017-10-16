Актриса Екатерина Вилкова представит в Нижнем Новгороде фильм «Последний богатырь»
Актриса Екатерина Вилкова («Отель Элеон», «Батальонъ», «Одноклассницы») представит ленту «Последний богатырь» в кинотеатре «Империя Грез НЕБО». Показ состоится 19 октября в 18:30.
Ленту «Последний богатырь» снял режиссер фильмов «День радио», «О чем говорят мужчины» и сериала «Кухня» Дмитрий Дьяченко по сценарию Виталия Шляппо (сериалы «Кухня», «Мамочки», «Как я стал русским»). Производством занимались компании Disney и Yellow, Black and White.
По сюжету обычный парень Иван (Виктор Хориняк) из Москвы переносится в сказочную страну Белогорье. Иван оказывается в центре традиционной борьбы добра и зла, а в числе его новых знакомых появляются Баба Яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко), богатырь Добрыня (Евгений Дятлов) и его жена Варвара (Екатерина Вилкова). Будет у Ивана и любовная линия - с Василисой, роль которой исполнила Мария Савицкая.
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