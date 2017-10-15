«Матильду» покажут в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино»
Руководство объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» приняло решение включить фильм Алексея Учителя «Матильда» в репертуар. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили в пресс-службе компании.
Старт проката картины запланирован на 26 октября.
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Роман Линин, генеральный директор сети
Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей. Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма «Матильда» далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась, и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах»
В настоящее время объединенная киносеть располагает 76 кинотеатрами в 29 городах России. В Нижнем Новгороде функционируют два кинотеатра СИНЕМА ПАРК» - в ТРЦ «Фантастика» и «Седьмое небо».
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