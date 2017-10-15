Действие картины разворачивается в викторианском Лондоне. В районе Лаймхауса одно за другим совершаются страшные и загадочные убийства. Местные жители винят во всем мистику: по легенде, в Лаймхаусе обитает древнее существо «голем», оживающее при помощи черной магии. Инспектору Килдэру предстоит расследовать серию преступлений. Роль детектива исполнил американский актер Билл Найи («Реальная любовь»).

В широкий прокат лента выйдет 19 октября.