Алиса Хазанова Это кино о проблемах коммуникации между людьми. Всегда сложно ответить на вопрос: «скажи, а вот о чем твой фильм». Для меня это отголосок фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» Алана Рене. И мне хотелось рассказать историю о поколении людей, которые размышляют на тему: я могу прожить другую жизнь; что было бы, если бы в какой-то момент я сделал другой выбор»