Вышел трейлер дебютного фильма Алисы Хазановой «Осколки»
У режиссерского дебюта актрисы Алисы Хазановой появился официальный трейлер. Фильм «Осколки» покажут в кинотеатрах 2 ноября.
Сценарий Алиса Хазанова написала вместе с американским сценаристом Майклом Куписком. Креативным продюсером ленты стал режиссер, сценарист и кинокритик Роман Волобуев, продюсером также выступил Илья Стюарт. Главные роли исполнили сама Алиса Хазанова,а также Ной Хантли и Крис Битем. Премьера фильма на английском языке состоялась на Московском международном кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 2 ноября.
|
Алиса Хазанова
Это кино о проблемах коммуникации между людьми. Всегда сложно ответить на вопрос: «скажи, а вот о чем твой фильм». Для меня это отголосок фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» Алана Рене. И мне хотелось рассказать историю о поколении людей, которые размышляют на тему: я могу прожить другую жизнь; что было бы, если бы в какой-то момент я сделал другой выбор»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.